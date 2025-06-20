14. kuruluş yılını kutlayan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, 22 Haziran Pazar akşamı saat 21.00’de Kültürpark Amfi Tiyatro’da özel bir gösteriyle İnegöllülerle buluşacak.

Kuruluşundan bu yana halk oyunlarını tanıtma ve yaşatma amacıyla çalışmalarını sürdüren topluluk, yüzlerce dansçıyı bu alanda yetiştirerek hem yerel hem ulusal düzeyde önemli başarılar elde etti. Uluslararası festivallerde de Türkiye’yi temsil eden ekip, Çin, Kazakistan ve Gürcistan gibi ülkelerde sahne alarak beğeni topladı. Hazırlanan özel gösteri programıyla bu birikimi İnegöl halkıyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Programda Anadolu’nun farklı yörelerinden halk oyunları sahnelenecek. Geleneksel kostümler, özgün müzikler ve enerjik danslarla izleyenlere görsel bir şölen sunulacak. Etkinlikte her yaş grubundan dansçılar sahne alacak; miniklerden deneyimli isimlere kadar geniş bir kadro izleyiciyle buluşacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı açıklamada halk oyunlarının kültürel kimliğin önemli bir parçası olduğunu belirterek, topluluğun 14 yıldır yürüttüğü çalışmaların değerli olduğunu vurguladı. Taban, tüm İnegöl halkını bu özel geceye davet etti.