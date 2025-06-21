Akkılıç Kütüphanesi’nde gerçekleşen etkinlikte Vassaf, Dila Taşçı’nın sorularını yanıtladı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de söyleşiyi takip etti.

Son kitabı "Doğana" hakkında konuşan Vassaf, kitabın doğmamış çocuğuna yazdığı mektuplardan oluştuğunu belirtti. Mektupların yazılmasının üzerinden 40 yıldan fazla zaman geçtiğini söyledi. Vassaf, çocuk yetiştirme konusundaki tespitlerini de dile getirdi. Çocuklara “son kölelerimiz” olarak bakıldığını, onlara din, isim verildiğini ve ebeveynlerin yargılayıcı ve despot olduklarını ifade etti. Gelenek ve örflerin çocuklara yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Vassaf, geçmişin acılarını ve intikamlarını çocuklara yüklendiğini ve bunun çatışmalara sebep olduğunu aktardı. 1978’de Filistin Özgürlük Örgütü ile yaşadığı deneyimlerden söz etti. Sanatın insan yaşamındaki önemine de değinen Vassaf, herkesin hayatının ilk yıllarında sanatçı olduğunu, ancak mevcut düzenin sanattan uzaklaştırdığını belirtti. Kapitalizmin sanatı zaman çalmak için kullandığını söyledi.

Türkiye’de belediyelerin sanat ve kültür taleplerine yönelik çalışmalarının artması gerektiğini belirten Vassaf, doğayla barışık yaşam çağrısı yaptı. İnsanların kendini tanıma takıntısına eleştiri getiren yazar, doğayı ve canlıları tanımaya vurgu yaptı. İklim krizinin insanın doğaya olan hakimiyet isteğinden kaynaklandığını, gezegen bilincinin gelişmesi gerektiğini söyledi.

Söyleşinin sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı ve Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gündüz Vassaf’a teşekkür ederek hediye takdim etti.