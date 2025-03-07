Balıkesir’i depreme dirençli bir kent haline getirmek için göreve gelir gelmez Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığını kuran ve bu konuda birçok önemli projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde küçük yaşlardan itibaren deprem bilinci kazandırmak için öğrencilere yönelik farkındalık çalışmaları hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Zemin İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı personel tarafından Kuvayi Milliye Bal Çocuk Gündüz Bakımevi ve BALTOK Bal Çocuk Gündüz Bakımevindeki öğrencilere deprem farkındalığı sağlamak amacıyla bilgilendirmeler yapıldı.

Uygulamalı anlatımlar gerçekleştirildi

Etkinlikte çocuklara deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrası yapılması gereken hazırlıklar anlatıldı. Özellikle deprem öncesinde mutlaka her evde bir deprem çantası bulunması gerektiğini söyleyen yetkililer, deprem çantasında nelerin bulunması gerektiğini uygulamalı bir deprem çantası hazırlayıp gösterdiler. Depreme okulda veya evde yakalanıldığında "Çök- Kapan-Tutun" taktiğinin hayati önem taşıdığını söyleyen yetkililer, "Hayat Kurtaran Üçgen" olarak da adlandırılan bu hareketi uygulamalı olarak gösterdiler.

Minikler eğlenerek öğrendi

Öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetinde deprem bittiği anda panik yapmadan binadan dışarı çıkılması gerektiği anlatıldı. Özellikle asansörün deprem anında kullanılmaması yalnızca merdivenlerden dışarı çıkılması gerektiği üzerinde duruldu. Bina dışına çıkıldığında elektrik direkleri ve muhtemel binalardan uzak durulması gerektiğini öğrenen minikler mutlaka toplanma alanına gidilmesi gerektiğini öğrendiler. Etkinlik süresince öğrenciler anlatılanları dikkatle dinlediler. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı personeli tarafından yapılan bilgilendirme faaliyetinde eğlenerek öğrenen miniklerden çevrelerinde bulunan deprem toplanma alanlarını öğrenmeleri de istendi.