Gastronomi Şehri Balıkesir Projesinin en önemli çıktısı olan, yöresel tatların bir araya geldiği “Balıkesir Kahvaltısı”, Türkiye’de 100, Orta Doğu ve Avrupa’da 10’dan fazla şubesi bulunan BigChefs restoranlarından dünyaya taşınıyor.

Balıkesir’de işletmelerin de içerisinde bulunduğu çalışma grubuyla uzun ve yoğun çalışmaların sonucunda belirlenen geleneksel olarak bazı ürünlerin de yeniden yorumlanarak ortaya çıkarılan Balıkesir Kahvaltısı şimdi Türkiye’nin ve Dünya’nın birçok noktasında kahvaltı severler ile buluşacak.

Balıkesir Valiliği öncülüğünde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Unesco Milli Komisyonu, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Balıkesir Kahvaltısı için ayrıca Balıkesir’de festival de düzenlenerek şehrin özgün ve zengin mutfağı ulusal ve uluslar arası alanda görücüye çıkmıştı. Balıkesir Kahvaltısı şimdi de BigChefs restoranlarında hem şehrin kültürel ve gastronomik mirasının korunmasına ve tanıtılmasına katkı sağlayacak, hem de Balıkesir’in en sevilen lezzetleri ile tanışmayanları buluşturacak.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın yürüttüğü çalışmalar ve görüşmeler neticesinde ünlü restoranın menüsüne dâhil edilen Balıkesir Kahvaltısı’nda yer alan ürünler, Balıkesir’de bulunan tedarikçi firmalardan temin edilecek.

Balıkesir’e özgü 30 ürün konuklara sunulacak

Türkiye’nin yöresel yemeklerini ve dünya mutfağından seçkin lezzetleri misafirlerine sunan Bigchefs, menüsüne eklediği Balıkesir Kahvaltısında coğrafi işaretli ürünlerinde yer aldığı Edremit zeytinyağından, Havran Mandalina Reçeline; Gömeç Kirli Hanım Peynirinden, Mevsimlik Söğüş Tabağına; Savaştepe Seferberlik Çöreğinden, Sındırgı’nın Susamlı Patatesine; Balıkesir Kaymağından, Gönen Patlıcan Reçeline kadar 30 üründen oluşan ürünler de Türkiye’nin birçok noktasında konuklarına sunacak.

Balıkesir Kahvaltısı’nın BigChefs’in menüsünde yer alması, Balıkesir’in gastronomik mirasının daha geniş kitlelere tanıtılmasına ve sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak. Ayrıca, bu işbirliği sayesinde Balıkesir’in tarım ve turizm potansiyeli de daha fazla ön plana çıkacak.