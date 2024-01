Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile eşi Mehtap Yılmaz, gönüllük esasıyla şehrin en önemli vefa hareketi haline gelen Kent Konseyi Şehre Vefa Meclisi’ni kuruluşunun birinci yıldönümünde yalnız bırakmadı. Kuruluşlarının birinci yılına özel, Vefada Fark oluşturanlar Ödül Töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, eşi Mehtap Yılmaz ile birlikte Balıkesir Kent Konseyi Şehre Vefa Meclisi Kuruluş Yıldönümü programı ve Vefada Fark oluşturanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Balıkesir Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen programa, meclis olmadan önce Balıkesir Kent Konseyi çatısı altında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Grubu olarak şehre hizmet etmeye başlanıldığı günden bu güne Şehre Vefa Meclisi olarak “Şehre Vefa Kente Atılan İmza” mottosuyla hareket eden, Balıkesir’in güzel insanları için faydalı çalışmalar yapılmasında görev alan tüm şehir gönüllüleri katılım gösterdi.

“Balıkesir’in en önemli vefa hareketlerinden biri olduk”

Selamlama konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Kent Konseyi Şehre Vefa Meclis Başkanı Gökmen Karadağ “Şehre Vefa Meclisi’nin kuruluş yıldönümünde hepimizin emeği olan bu güzel organizasyonda bu gecede bizlerle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Hikâyemiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Grubuyla başladı. 17 kişiyle başladığımız yolculuğumuz şu an; 55 kişilik yürütme kurulu, 400 kişilik gönüllüsü ve 11 ilçeden temsilcisiyle Balıkesir’in en önemli vefa hareketlerinden biri olduk. Desteğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için bir kez daha teşekkür ediyorum. 17 kişilik ilk ekibimizde Semra ablamız vardı, onu kanser hastalığından kaybettik, kendisine de rahmet diliyorum. Başta, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere; Balıkesir Kent Konseyi Başkanımız Mürsel Sabancı ile yolculuğumuz boyunca emeğini ve desteğini bizlerden esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Bu şehir vefalı bir şehir”

Şehre Vefa Meclisi’nin çok yoğun çalıştığını ve yaptıkları işlerin çok güzel sonuçlar ortaya çıkardığını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda; tüm şehri kapsayan ve çatı görevi üstlenen bir Balıkesir Kent Konseyi kurduk. Şehrimizde inanılmaz bir insan kaynağı var. Balıkesir Kent Konseyi, şehrimizin tüm kesiminden her insanın sesini duyurabildiği kurumsal bir yapıya dönüştü. Bu şehir vefalı bir şehir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, şehrini her şeyiyle sahiplenerek ayrıştırmadan birleştirici olmak zorunda. Şehirde ne varsa bütün halinde tutup, sahibi var demek zorunda. Bir vatandaşımızın derdi varsa, geride kalmış görülmemiş sorunlar varsa bunları iyileştirmek Büyükşehir’in görevi. Bu işler de şehrimizin gönüllüleriyle yapıldığı an sonuç verecek şeyler. Kent Konseyleri bu amaçlı yapılar. Gönüllülük esasıyla çalışan tüm Kent Konseyi üyelerimize teşekkür ediyor, Şehre Vefa Meclisimizin de birinci kuruluş yıldönümünü kutluyorum” diye konuştu.

Vefada fark oluşturanlar ödüllendirildi

Konuşmaların ardından Vefada Fark oluşturanlar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Eğitimcilik hayatında binlerce öğrenci yetiştiren ve Balıkesir’de bir ilki gerçekleştirerek yıllardır özel vatandaşlar ile birbirinden güzel tiyatro oyunlarını sahneye koyan, Engelsiz Düşler Tiyatrosu kurucusu eğitimci Tamer Çallıoğlu’na ödülünü; Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün takdim etti.

Sokak hayvanlarına ömrünü adayan, bunun yanı sıra; özel bireyler, kadınlar ve huzur evindeki yaşlılar ile kurduğu korolar ile kentin sanat yaşamına önemli katkılar sunan, binlerce öğrenciyi güzel sanatlar lisesi ve üniversitesi sınavlarına ücretsiz hazırlayan, Balıkesir Musiki Derneği Başkanı Nilgül Bulca’ya ödülünü; Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile eşi Pelin Orkan takdim etti.

İyiliğe, yardımlaşmaya, dayanışmaya ömrünü adayan, Balıkesir’in büyük yürekli annesi Türk Anneler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zekiye Seferbey’ine ise ödülünü; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve eşi Mehtap Yılmaz takdim etti.

Vefada Fark oluşturanlar Ödül Töreni’nin ardından da Şehre Vefa Meclisi Başkan Yardımcıları Özden Akşit ve Özlem Bizsan’a ve kurulduğu günden bu yana verdiği desteklerden dolayı Mehtap Yılmaz’a çiçek takdim edildi.