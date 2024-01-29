AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor’a yeni takım otobüsü hediye etti.

Sakaryaspor’un takım otobüsü bir süre önce arızalanmıştı. Sakaryaspor için AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, yeşil-siyahlılara yeni takım otobüsü tahsis edileceğini açıklamıştı. Yeni otobüs, düzenlenen törenle Rüstemler Tesisleri’nde teslim edildi. Törene Yusuf Alemdar’ın yanı sıra; AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç ve Sakaryasporlu taraftarlar katıldı.