AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, Sakaryaspor’a yeni takım otobüsü hediye etti.

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Sakaryaspor’un takım otobüsü bir süre önce arızalanmıştı. Sakaryaspor için AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, yeşil-siyahlılara yeni takım otobüsü tahsis edileceğini açıklamıştı. Yeni otobüs, düzenlenen törenle Rüstemler Tesisleri’nde teslim edildi. Törene Yusuf Alemdar’ın yanı sıra; AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç ve Sakaryasporlu taraftarlar katıldı.

Kaynak: iha