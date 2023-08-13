Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı içerisinde 6. ve 10. kilometreler arasında kalan 4 kilometre kesimi tamamlayıp, yolun tamamını 3 Mayıs 2024 tarihinde bitirmeyi hedeflediklerini duyurdu. 13 kilometrelik yol 3 kilometre kısalma ile seyahat süresi 16 dakikadan 5 dakikaya düşecek.BALIKESİR (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir AK Parti "Şehir Buluşmaları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, Balıkkesir'in Türkiye’nin Marmara ve Ege denizine açılan yeşil penceresi olduğunu belirterek, "Ülkemizin sanayi açısından en gelişmiş iki bölgesini birbirine bağlayan konumu ile Güney Marmara’nın önemli merkezleri arasında da yer alıyor” dedi.

Türkiye'nin her alanda büyüyüp gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Uraloğlu, "ATAK Helikopterlerini havalandırıyor, Altay Tanklarını yapıyoruz. Anka ve Bayraktar gibi Milli Silahlandırılmış İnsansız Hava Uçaklarımız ile dosta güven veriyor düşmana korku salıyoruz. Milgem projesi ile kendi savaş gemilerimizi üretiyoruz. Enerji noktasında da çok büyük kazanımlar sağlayacak adımlar attık. Türkiye’nin artan enerji talebini karşılamak için dev yatırımlar yapıyoruz. Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de doğalgaz arama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en yüksek üçüncü barajı Yusufeli Barajı’nı inşa ettik. Mersin’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşası başarıyla devam ediyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı projelerden bazılarını da sıralayan Uraloğlu, Balıkesir yatırımlarıyla ilgili de şu bilgileri verdi.

"Sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından bu yana Balıkesir’in ulaşım ve iletişim alt yapısına 20 milyarı YİD kapsamında olmak üzere yaklaşık 62 milyar lira yatırım gerçekleştirdik" diyen Uraloğlu, "2003’te sadece 70 kilometre bölünmüş yolu 693 kilometreye yükselttik. Yollarının sadece 31 kilometresi BSK kaplamalıydı 679 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir Otoyolu projesi ile Balıkesir’i de otoyol konforu ile tanıştırdık. Bursa’ya, İzmir’e, Manisa’ya ve Çanakkale’ye bölünmüş yollar ile bağladık. Balıkesir-Dursunbey Yolu, Balıkesir Kuzey Çevre yolu, Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Yolu, Balya-İvrindi Yolu, Bandırma Kavşağı gibi 5 milyar 403 milyon Lira proje tutarı ile 14 karayolu projesini hayata geçiriyoruz. Özellikle İstanbul, Bursa ve Ankara’dan Edremit ve Ayvalık ilçeleri ile Kaz Dağları’na erişim sağlayan şehir geçişine alternatif bölünmüş yol bağlantısı sağlayacak olan Balıkesir Kuzey Çevre Yolu çok önemli. Bu proje ile şehir içerisinde kalan mevcut yol yerine kentin kuzeyinden geçecek bu yol ile bölgedeki ulaşım standardını önemli ölçüde arttıracağız. 13 km kat ederek geçilen güzergâhı 3 km kısaltarak seyahat süresini 16 dakikadan 5 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca hızla artan sanayi tesislerine ve limanlara konforlu erişim imkânı da sağladık” diye konuştu.