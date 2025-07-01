Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe’de Atatürk Bulvarı’ndaki 4 kurumuş çam ağacını, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü bir şekilde kaldırıyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini koruma, doğaya duyarlılık ve vatandaşların güvenliğini sağlama hedefiyle yeşil alanlarda düzenli kontroller gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda, Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı’ndaki yeşil alanda bulunan ağaçlar teknik ekiplerce incelendi.

Yapılan değerlendirmelerde, 4 çam ağacının tamamen kuruduğu tespit edildi.Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan resmi yazışmalar ve orman ekiplerinin yerinde incelemesi sonucu, ağaçların kurumuş olduğu raporlandı.

Yaya ve araç yollarına yakın konumda bulunan bu ağaçların kopma ve devrilme riski taşıdığı, özellikle yaz döneminde artan yaya trafiği nedeniyle tehlike oluşturduğu belirlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, can ve mal kayıplarını önlemek ve çevredeki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak amacıyla, ilgili mevzuat ve izin süreçlerini tamamlayarak ağaçları kontrollü bir şekilde kaldırılacağı kaydedildi.