Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bulunan bir saman deposunda yangın çıktı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında büyük maddi hasar oluştu.

Susurluk ilçesine bağlı Yeni Mahalle, Günaydın Caddesi’nde bulunan İbrahim Ergün isimli şahsa ait saman deposunda yangın meydana geldi. Çıkan yangın, saman balyalarının tutuşması sonucu kısa sürede tüm depoyu sardı. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından 7 araç, 1 kepçe ve 15 personel ile müdahale edildi.

Çok geçmeden kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.