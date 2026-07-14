Kulislerden edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor forması giyen deneyimli stoper İbrahim Sürgülü'nün yeni sezonda Şanlıurfaspor forması giymesi bekleniyor. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı, resmi imzaların ise kısa süre içerisinde atılmasının beklendiği ifade ediliyor.

Savunmadaki istikrarlı performansı ve tecrübesiyle dikkat çeken İbrahim Sürgülü, geride kalan sezonda İnegölspor'un önemli isimleri arasında yer aldı. Tecrübeli futbolcunun ayrılığı halinde İnegölspor'un savunma hattında oluşacak boşluğu nasıl dolduracağı ise merak konusu.

Yeni sezonda 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Şanlıurfaspor'un, savunmasını deneyimli isimlerle güçlendirme hedefi doğrultusunda İbrahim Sürgülü transferini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturması bekleniyor.

Öte yandan, transferle ilgili iki kulüpten de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.