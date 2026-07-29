Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangından etkilenen Tıfıllar Mahallesi'nde incelemede bulundu. Vali Ustaoğlu, yangına müdahalenin sürdüğünü, şu ana kadar can kaybının olmadığını söyledi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gömeç'te başlayıp Ayvalık'a ulaşan yangınla ilgili konuştu. Vali Ustaoğlu, 'Bugün öğle saatlerinde iki önemli yerde yangın meydana geldi. Birisi Edremit Altınoluk Mahallemizde meydana gelen yangın, diğeri de Gömeç Kumgedik Mahallemizde meydana gelmişti. Bu yangınlara ilk etapta 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye ve bunun dışında su tankerleri ile beraber toplam 658 personelle müdahale edildi. Altınoluk'ta devam eden yangınımız henüz kontrol altına alınmış değil ama en azından enerjisi düşmüş bir vaziyette. İnşallah kontrol altına alabiliriz diye düşünüyoruz. Ama diğer yandan şu an içinde bulunduğumuz, Ayvalık'a doğru gelen, Gömeç'ten başlayıp Ayvalık'ın Tıfıllar köyünün kırsalına doğru gelen yangınımız maalesef devam ediyor. Tahminen bin hektarın üzerinde bir alanda etkisini sürdürüyor. Tabii gece olması münasebetiyle hava unsurlarımızın müdahalesi söz konusu değil ama sabah gün ağarmasıyla birlikte devam edecek. Şu an öncelikli olarak köylerimize tehdit oluşturan yangına gerekli müdahaleleri yapıyoruz' dedi.

Vali Ustaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

'Tıfıllar Mahallemizde de tüm arazözlerimizle ve itfaiye unsurlarımızla gece boyunca köylerimize yangının sirayet etmemesi için arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Vatandaş noktasında Allah'a şükür şu an herhangi bir can kaybımız yok. Ama biz her ihtimale karşı ihtiyaten Ayvalık Haciveliler Mahallemizde vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Şu an orada 41 vatandaşımız KYK yurtlarında, devletimizin yurtlarında. Bir kısmı da kendi yakınlarına gitti. Ama köyde de genç arkadaşlarımız köylerini koruma adına bu gece nöbete devam edecekler. Diğer yandan gün içerisinde Altınoluk'ta devam eden yangınla ilgili de daha önce kamuoyuyla paylaştığımız gibi 220 evimizin tedbir amaçlı tahliyesini gerçekleştirmiştik. Böylelikle şu an devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla, gördüğünüz gibi burada Orman Genel Müdürlüğümüze ait, Tarım Bakanlığımıza ait araçlar, belediyelerimize ait itfaiye araçları, jandarmamızın, emniyetimizin TOMAsı da dahil köylerimizdeki su tankerleriyle beraber tüm vatandaşlarımızla birlikte bu yangınla mücadelemiz devam ediyor.'