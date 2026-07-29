İsviçre'de gıda güvenliği denetimlerinde Kızılay markasına ait iki farklı maden suyunda yüksek oranda bor tespit edildiği gerekçesiyle geri çağırma kararı alındı. Resmi makamlar, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılacağını duyururken, tüketicilere ürünleri tüketmemeleri ve iade etmeleri çağrısında bulundu.

GEREKÇE YÜKSEK BOR ORANI

İsviçreli yetkililer, geri çağırma kararının ülkenin yürürlükteki gıda mevzuatı kapsamında alındığını açıkladı. Denetimlerde, iki Kızılay maden suyu ürününde mevzuatta izin verilen sınırların üzerinde bor tespit edildiği belirtilirken, bu nedenle ürünlerin satıştan çekilmesine karar verildi.