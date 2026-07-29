Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), hizmet ekonomik ömrünü tamamlayan (HEK) durumdaki binlerce aracı kapsayan büyük çaplı bir mübadele ihalesine çıkıyor.

Yayımlanan ihale ilanına göre, Emniyet envanterinde bulunan 20 ayrı kısımda toplam 2 bin 701 adet muhtelif marka ve modeldeki HEK durumundaki araç, mübadele yöntemiyle değerlendirilecek. İhale, 4645 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Araçlara ilişkin detaylı teknik bilgiler, ihale dokümanını satın alan istekliler tarafından incelenebilecek. İhaleye katılmak isteyen firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olacak. Teklifler yazılı olarak alınacak, ardından katılımcılar açık artırma usulüyle sözlü tekliflerini sunacak.

İhale, Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleştirilecek. Araçlar, yüklenicinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından belirlenen süre içerisinde teslim edilecek.

İlan kapsamında, 20 ayrı kısım için belirlenen tahmini bedellerin toplamı yüz milyonlarca lirayı bulurken, her kısım için ayrı teklif verilebileceği belirtildi. Yetkililer, mübadele işleminin kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.