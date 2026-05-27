Kurban Bayramı sabahı Balıkesir il protokolü ve çok sayıda vatandaş tarihi Zağnospaşa Cami'nde bayram namazı kıldı, ardından bayramlaştı.

Balıkesir Zağnospaşa Cami, Kurban Bayramı sabahı adeta doldu taştı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Milletvekilleri Mustafa Canbey, Serkan Sarı, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Murat Özer ve çok sayıda vatandaş beraber bayram namazı kıldı. Namazın ardından cami içinde vatandaşlar ile il protokolü bayramlaştı. Daha sonra cami bahçesinde yer alan Zağnospaşa Türbesi'ne giden protokol üyeleri Zağnos Paşa ruhuna dua etti. Kısa bir bayram değerlendirmesi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Balıkesir'de, hemşehrilerimle birlikteyiz. Tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum. Sağlık, huzur, beraberlik içinde bir bayram diliyorum. Hafta içi Ankara'daydım. 3 gün oldu geldim, Balıkesir'deyim' dedi.