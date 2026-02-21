Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekli makine teknisyeni Hanefi Efe (69), binin üzerinde eski saati koleksiyonuna eklerken, 146 yıllık şömine saatini de görücüye çıkardı. Saatin Hollanda'dan geldiğini kaydeden Efe, şamdanları ile bir takım olduğunu söyledi.

Burhaniye Taylı Caddesindeki dükkanından yüzlerce saatin yanı sıra çok sayıda antika bulunduran 3 çocuk babası Hanefi Efe'nin görücüye çıkardığı 1880 yılı yapımı şömine saati ilgi gördü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine imalatı yaparken emekli olan makine teknisyeni Hanefi Efe,17 yıl önce Burhaniye'ye taşındı. 3,5 yıl önce Taylı Caddesi'nde dükkan açan Hanefi Efe, bir taraftan eski eşyalar satarken, bir taraftan da elektrikli ev aletleri tamiri yapıyor. Efe, 70'li yıllarda başlayan eski saat merakı binin üzerinde köstekli, kurmalı ve otomatik saat ile koleksiyona dönüştü. Eski saatlere gözü gibi baktığını anlatan Efe, işini severek yaptığını söyledi. Hanefi Efe, 'Bu şömine saati şamdanları ile birlikte yaklaşık 30 kile geliyor. Dükkana giren herkesin dikkatini çekiyor. Fiyatı da 2 bin 500 dolar. Eski eşyaları çok seviyorum Ama saatlerin yeri bir başka. Zaten bu işi sevmeyen yapamaz' dedi.