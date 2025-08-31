Burhaniye ilçesinde, İlim Yayma Cemiyeti Şubesinin düzenlediği Yaz Kur’an Kursu tamamlanırken, düzenlenen hatim töreninde de büyük heyecan yaşandı. Kursiyerlerin gösterileri yoğun ilgi görürken, kursa katılan 160 çocuğa törenle belge ve hediyeleri verildi.

İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi’nin düzenlediği Yaz Kur’an Kursu tamamlanırken, 160 çocuk için Hacı Mehmet Fevzi Köylü Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonunda tören düzenlendi. Tören de Kur’an okuyan ve Filistin mücadelesini canlandıran çocuklar akış aldı. Kursu bitiren 160 çocuğun belge hediyeleri de İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya ve Halk Eğitime Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül tarafından verildi.