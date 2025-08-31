Zafer Bayramı coşkusunu sporla buluşturan Osmangazi Belediyesi, düzenlediği masa tenisi turnuvasıyla minik sporseverlere eğlenceli bir gün yaşattı.

Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği masa tenisi turnuvasıyla genç sporcuları bir araya getirdi. Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen "30 Ağustos Zafer Kupası" etkinliğinde, 6-14 yaş aralığında 50 sporcu kupa için kıyasıya mücadele etti.

Turnuvaya; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan, çok sayıda minik sporcu ve aileleri katıldı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmalar sonunda kızlar kategorisinde Eylül Açıcı birinci, Efsa Ayten ikinci, Nil Aşçıgil üçüncü, Elanur Göksu ise dördüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Rüzgar Alp Yalçınkaya birinci, Doruk Çavuşoğlu ikinci, Can Ilgaz Tüm üçüncü, Selim Hakan Tekin ise dördüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren minik sporcular kupalarını ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir’in elinden aldı.

"Osmangazi sporun ve kültürün merkezi"

Ödül töreninde konuşan Esendemir, "30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerden biri de masa tenisi turnuvamız oldu. Çok sayıda çocuğumuz hem 30 Ağustos coşkusunu yaşadı hem de spor yapmanın mutluluğunu tattı. Bütün aileleri ve çocuklarımızı tebrik ediyorum. Osmangazi, sporun ve kültürün merkezi. 30 Ağustos’ta da bunu bir kez daha gösterdik" dedi.

Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan da, "Bu mücadelede yalnızca dereceye girenleri değil, katılan tüm çocuklarımızı tebrik ediyoruz. Onların sporla iç içe olması bizim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

Minikler hem yarıştı hem eğlendi

Turnuvada mücadele eden sporculardan Efsa Ayten, "Çok eğlenceli bir turnuva oldu, biraz yoruldum ama çok heyecanlandım" dedi. Eylül Açıcı ise, "Hem çok heyecanlı hem de yorucuydu ama emeklerimizin karşılığını almak bizi mutlu etti" diye konuştu.

Doruk Çavuşoğlu, "Turnuva eğlenceliydi. Biraz zorlansam da güzel bir başarı elde ettim. Sporun centilmenlik olduğunu bilerek maçlara çıktım" dedi. Nil Aşçıgil ise, "Bizim için bu organizasyonu düzenledikleri için teşekkür ediyorum. İlk 3’e girdiğim için çok mutluyum. Bu spora 4 yaşında başladım, şimdi 9 yaşındayım. Daha önce Bursa birinciliğim de olmuştu" ifadelerini kullandı.