Savaştepe ilçesine bağlı İsadere Mahallesi’nde faaliyet gösteren Uğur Soylu’ya ait 20 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın, çiftliğin tamamını sarmadan söndürüldü. Yapılan incelemelerde yangının elektrik tesisatından çıktığı belirlendi. Tavuk çiftliğine hayvanların 2 gün önce getirildiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin civarında civcivin telef olduğu tespit edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.