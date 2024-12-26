Edinilen bilgiye göre, kaza, Havran ilçesine bağlı İnönü Mahallesinde meydana geldi. Yolda seyreden Önder Ünver’in kullandığı 10 HP 842 plakalı araç, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir ağıla çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü Ünver, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ünver burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ünver’in ölüm haberi doğup büyüdüğü Dereören Mahallesi’nde büyük bir üzüntüye sebep oldu.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.