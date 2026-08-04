Olay, saat 21.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Bilgehan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle sokağa gelen şüpheli, burada karşılaştığı ve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Eren K.(19)'ya tüfekle ateş etti.

721Bb87A 23B0 4Ec4 9Ea5 6C5F2F80Ef1DAçılan ateş sonucu sağ bacağından yaralanan şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Saldırının ardından şüpheli, geldiği motosikletle olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: MEHMET SEVİNÇ