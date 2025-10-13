Hafta boyunca il genelinde her yaştan ve her seviyeden bireylerin katılabileceği pek çok etkinlik gerçekleştirildi. "Herkes İçin Spor" anlayışıyla düzenlenen organizasyonlarla, etkinliklere katılanlar eğlenceli vakit geçirdi. Can Cangök Futbol Turnuvası, 8-9 yaş grubundaki genç yetenekleri bir araya getirerek coşkulu ve eğlenceli bir futbol şölenine dönüştü. Gençlerin keyifli anlar yaşadığı Adnan Menderes Bisiklet Yarışları, renkli görüntülere sahne oldu.

Kurum çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği Kamu Spor Oyunları, personeller arasında takım ruhunu güçlendiren ve motivasyonu artıran bir organizasyon oldu. Gürcan Demirsıkan Muay Thai Turnuvası ise dövüş sporları severler için heyecan dolu mücadelelere ev sahipliği yaptı. Etkinliklerin sonunda, dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Hafta boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle sporun birleştirici ve eğlenceli yönü hem sporculara hem de izleyicilere yansıdı. Amatör Spor Haftası ile birlikte sporun toplumun her kesimine ulaşması sağlandı.