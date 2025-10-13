Merhum muhtarın adı Orhaniye Mahallesindeki parka verildi.
15 Mayıs da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesinde 14 gün sonra hayatını kaybeden Muhtar Veli Çetin’in ölümü bütün mahalleliyi yasa boğmuştu. Düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilen muhtarın ismi yıllarca hizmet verdiği Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokak üzerine bulunan parka verilerek adı yaşatıldı.
Bugün İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Veli Çetin Parkı’ tabelası parka asıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ