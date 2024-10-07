Temiz ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmayı hedefleyen ATMA Derneğiyle iş birliği içerisinde çalışmalarını başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, projenin tanıtımını gerçekleştirdi. Programda konuşan Başkan Ahmet Akın; çevre bilincini artırmak ve daha temiz bir şehir hedefiyle kentte ‘ATMA Hareketi’ni başlattıklarını duyurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Daha Temiz Bir Balıkesir” için ATMA Derneği ile önemli bir iş birliğinin altına imza attı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile eşi Arbil Akın’ın yanı sıra; CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, sanatçı Sinan Akçıl, ATMA Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, STK temsilcileri, farklı okullardan öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Geleceğine Sahip Çık ATMA” adlı kısa filmin gösterimi yapıldı.

Balıkesir için el ele

Çevre kirliliğinin günümüzde giderek arttığını vurgulayan Arbil Akın “Bu sorun gelecekte hepimizin karşısına tehdit olarak çıkacak. Çevre kirliliğiyle mücadele konusunda duyarlı olmamız gerekiyor. Bizler, doğup büyüdüğümüz bu toprakları örnek bir şehir yapmak amacıyla çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Daha sağlıklı ve temiz bir Balıkesir için Atma Derneği ile el ele vererek yerlere çöpleri atmayın diyoruz. Daha temiz bir dünya bırakmak için lütfen çöplerimizi yerlere atmayalım, atanları uyaralım ve bu farkındalığı artıralım.” diye konuştu.

Uzun süreli iş birliği olacak

Topluma ve çevreye duyarlı bir sivil toplum kuruluşu olarak daha temiz, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy “Balıkesir’in sokaklarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için bir araya geldik. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Sayın Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Gaziantep’te başarıyla gerçekleştirdiğimiz temizlik ve geri dönüşüm çalışmalarının ardından Balıkesir’de de benzer bir farkındalık oluşturmak şehrin temizliğine ve halk sağlığına katkıda bulunmak için sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Belediyenizin çevreye duyarlılığını ve attığı adımları takdirle takip ediyoruz. ATMA Derneği olarak Balıkesir halkı için temiz ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmaya hazırız. Bu iş birliğinin, Balıkesir için sadece kısa vadeli bir çevre temizliği projesi değil, uzun vadede sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturma fırsatı olduğuna inanıyoruz. Sizlerin liderliğinde, Balıkesir’in örnek bir çevre şehri haline gelmesi için büyük bir adım atabiliriz. Belediye Başkanımızın desteği ve vizyonu bizim için çok kıymetli. Şehrimizin sokaklarını temiz ve düzenli tutma konusundaki ortak hedefimize ulaşmak için hep birlikte ‘ATMA’ diyoruz.” ifadelerini kullandı.

Daha yaşanabilir bir ülke için el ele

Dünya’nın ilerisinde çok daha güzel temiz, yaşanabilir bir Türkiye’yi ve dünyayı hep birlikte inşa edeceklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, devamında şu ifadelere yer verdi:

“Çevre temizliği konusunda önemli bir farkındalık. Gelecek nesillere güzel, temiz bir ülke bırakmak için büyük bir farkındalık adımı atan ve daha temiz bir Balıkesir ve daha temiz bir Türkiye için adım atan Sayın Başkan Pervin Ersoy’a huzurlarınızda teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Bildiğiniz üzere çevre kirliliği ve iklim krizi birbiriyle bağlantılı. İklim krizini artık hisseder noktaya geldik. Bu yüzden müdahale etmeye gecikmeden hızlıca adım atmamız lazım.

Başkan Akın, Beyaz bayrak için adaylık açıkladı

Sayın başkan belediyemizi ziyaretinde hakikaten güzel şeylerden bahsetti, çok da etkilendik. Mesela bir beyaz bayraktan bahsetti. Arkadaşlarımla konuştum bu süreçte biz de beyaz bayrağı almak için adaylığımızı buradan açıklıyoruz. Denizlerdeki yaşam, kırsaldaki yaşam, evimizdeki yaşam bunlara baktığınız zaman aslında hepsi eğitimden geçiyor. Bunun için biz çocuklarımızın atıklardan neler yapabileceğini, nelere dönüştürebileceğini gösterebilmek için dışarıda bir fuar düzenledik. O farkındalığın farkına hep beraber varabilmek için ben de evlatlarımıza ve öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

“Atma derneğiyle atacağımız adım çok kıymetli”

Balıkesir için çevreyi koruyan bir kent olma vizyonunu ortaya koyduk. 20 ilçe belediye başkanımızla birlikte bu konudaki hassasiyetimizi artırarak devam ettireceğiz. Balıkesir büyük bir coğrafya. Balıkesir’imizde ekosistemin ve biyoçeşitliliğini korunması için atmamamız lazım. Burada birlikte çevreye sahip çıkmamız lazım. İklim adaletinin sağlanması ve bu konuda da bütün hemşehrilerimin ve evlatlarımızın bu işin de için de olması için hep bir aradayız. Bu anlamda ATMA Derneği ile atacağımız adımın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Billboardlardan kaldırmayacağız. Biz; bunları billboardlara değil yüreğimize yazdık, sonuna kadar da mücadelemizi vereceğiz.

“Toplumsal farkındalık hareketlerini önemsiyoruz”

ATMA gibi toplumsal farkındalık hareketlerini önemsiyoruz ve bu konuyla ilgili toplumsal farkındalık hareketlerine ev sahipliği yapmak için de can atıyoruz. Doğamızı, çevremizi korumaya yönelik her çalışmaya da sonuna kadar destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Sizlere buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha yaşanabilir, daha temiz daha sürdürülebilir ve daha bir Balıkesir için lütfen çöplerinizi atmayın. ATMA Derneği Başkanı Sayın Pervin Hanım’a bu konuyu kendine dert edinen Sayın Eşim Arbil Hanım’a ve siz değerli basın mensuplarına huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.”

“Balıkesir olarak Atma’maya hazırız”

Balıkesir için bir gurur olacak, Balıkesir’in geleceği için bir umut olacak olan bu çalışmaya katkı sunan ve emek veren herkesi yürekten kutladıklarını belirten CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı “İyi ki buradasınız, iyi ki birlikteyiz çocuklar. Şimdi, çocukların enerjisi bizi gerçekten etkiliyor. Müziğin temposuyla beraber salon birden hareketleniyor. Sanatçımızın bu katkısı da bizi heyecanlandırdı. Balıkesir olarak biz hazırız. ATMA’maya biz hazırız. Çöpü atan ailelerin, büyüklerine, size örnek olacak büyüklere en sert uyarıyı da çocuklarımız yapacak. Kati olarak sözü en geçerli olan makam, çocukluk makamıdır. Milletvekili oluyoruz, bakan oluyoruz; hala sözümüzün dinlenmediği oluyor ama çocuğun sözünün dinlenmemesi imkânsız. Annesine, babasına evlatlarının vereceği bir nasihat, onlar için hiç unutulmayacak bir deneyim olacaktır. O yüzden bu kampanyanın yüzü çocuklarımız oldu, gördüğüm kadarıyla. Dernek başkanımızın bu kıymetli çalışmasına yürekten katılıyor, destekliyor ve çocuklarımızla birlikte mücadele etmeye hazır olduğumuzu söylüyorum. Ahmet Başkanımın önderliğinde, biz bu çalışmanın neferi olmaya hazırız. Hep birlikte başaracağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

‘Çevre temalı başarı ödülleri’ sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından “Çevre Temalı Başarı Ödülleri” kapsamında çevre ve doğanın korunması adına yürütülen çalışmalara katkılarından dolayı Balıkesir TEMA Vakfı İl Temsilcisi Metin Kurter’e, 35 yıldır gönüllü olarak deniz temizliği çalışmalarında yer alan Çetin İşten’e, evlerden çıkan tıbbi atıkların ayrıştırılmasında önemli katkıda bulunan Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Göksel Gümüş’e, yıllardır Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nda çevre temizliğine büyük katkı sunarak işini özverili bir şekilde gerçekleştiren Aynur Akgöz’e, ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu tarafından kurulan “Hayatın Ritmini Geri Dönüşümle Yakala Müzik Topluluğu” sahne aldı.

Ayrıca; Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’na, Burhan Erdayı İlkokulu’na, Atatürk Şehir Hastanesi Anaokulu temsilcilerine, Çiğdem Batubey Ortaokulu’na ve Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü’ne de projeye olan katkılarından dolayı belge takdimi yapıldı. Program, MOD10 Grubu ile Sinan Akçıl’ın “Atma” şarkısının projeye uyarlanmış halinin hep birlikte büyük bir coşkuyla söylenmesiyle sona erdi.