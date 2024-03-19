Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde Türkiye genelinde 600 online ve 70’e yakın bireysel katılım ile canlı cerrahi ve sempozyum gerçekleştirdi.

Balikesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde bilimsel bir ilk yaşandı. Balıkesir Şehir Hastanesi Ortopedi kliniğince yapılan Tusyad - Türkiye artroskopi ve spor yaralanmaları derneği kapsamında Doç. Dr. Özgün Karakuş koordinatörlüğünde ulusal canlı cerrahi ve sempozyumla Türkiye çapında 600 online ve 70’e yakın bireysel katılımla eğitim etkinliği canlı cerrahi ve sempozyum gerçekleşti. Profesyonel kamera sistemleri sayesinde ekrana yansıtılan görüntüler ile Artroskopik olarak diz çapraz bağ, omuz yırtıkları cerrahisi ve ayak bilek bağ yırtığı cerrahisi kamera ile online yayınlanarak bir ilk gerçekleşti. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi konferans salonunda yapılan organizasyonda çevre illerden gelen 70 ortopedist ameliyatları canlı izleyerek bilgi ve deneyim kazandı. Ayrıca internet üzerinden ameliyatlar tüm Türkiye’de 600 ortopedi doktoru tarafından ilgiyle izlendi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Ortopedi kliniği adına Doç. Dr. Özgün Karakuş, "Bu gibi bilimsel konularda desteğini esirgemeyen il sağlık müdürümüz Dr. Serkan Kadir Keskin ve Başhekimimiz Doç. Dr. Abdullah Osman Koçak’a teşekkürlerimizi borç biliriz" dedi.