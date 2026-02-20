Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferinin Bursa'da hissedildiğini belirten Başkan Gürkan, esnafla tek tek selamlaşarak hayırlı işler temennisinde bulundu. Ramazan alışverişini yerel esnaftan yapan Gürkan, dayanışma ve paylaşma vurgusu yaptı. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Gürkan, 'Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam âlemine ve Bursa'mıza hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bu mübarek ay; birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, yardımlaşma ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren özel bir zaman dilimidir' ifadelerini kullandı.

Yerel esnafın her zaman yanında olduklarını dile getiren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ramazan ayının hem manevi hem de ekonomik anlamda bereket getirmesini temenni etti.