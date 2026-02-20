Burhaniye ilçesinde, Ören mahallesinde geçtiğimiz hafta içinde düşen aşırı yağışlar sırasında kanalizasyon şebekesinde çökme yaşanırken, rögar kapaklarından fışkıran pis sular çevredeki inşaatları bastı. Aradan bir hafta geçmesine rağmen çalışma yapılmaması da tepkilere neden oldu.

Ören Altınyol Kavşağında aşırı yağışlar nedeniyle çökin asfalt yol kanalizasyon şebekesine de zarar verdi. Kavşak girişi şerit çekilerek trafiğe kapatılırken, bu arada çöken kanalizasyon şebekesi yüzünden rögar kapaklarından fışkıran sular çevredeki bastı. Her geçen gün çevreye yayılan sular inşaatların çevresini göle çevirirken, etrafı pis koku sardı. Bir haftadan fazla bir zaman geçmesine rağmen çalışmaya başlanmaması da tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Çözüm bulunmasını isteyen Mustafa Çolak. 'Her gün bu yolu kullanıyoruz. Buradan gelip geçiyoruz. Bu görüntü, şu koku bizi ve çevredeki insanları da çok rahatsız ediyor. Bu görüntü Ören'e Ören halkına bu turistik bölgeye yakışmıyor. Buradaki göçük, buradaki akıntının bir an önce giderilmesini sorunların çözülmesini bekliyoruz. Umarım yakışır hizmetler sunulur' dedi. Eren Karakaya da, 'Buradaki sorun İnşallah hemen çözüme kavuşur. Buraya yetkililer geliyor, bakıyor. Koku filan var. Biz burada otostop çekiyoruz. Yurda gidiyoruz. Ama buradaki kokuyu çekiyoruz. İnşallah, en yakın zamanda bu çözüme kavuşur' diye konuştu.