Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, engelli bireylerin kullanabilmesi için aldıkları 50 adet tekerlekli sandalyeyi Gürsu Belediyesi'ne hibe etti.

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in öncülüğünde hazırlanan organizasyonda, Uludağ OSB yönetimi ve mütevelli heyeti de hazır bulundu. Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın yaptığı konuşmalarda teşekkür ettikleri Uludağ OSB yönetimi, karşılıklı iş birliğinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 'Gürsu'da faaliyet gösteren müdürlüğümüz uhdesinde ilçe vatandaşlarımıza verdiğimiz bu destekten son derece memnunuz' dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 'Aldığımız bu anlamlı destek tam da Ramazan'ın ilk gününe denk geldi. Bu yönü ile çok anlamlı ve güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.