Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan vatandaşı olan çifte vatandaşlar için Balıkesir’de sandık kuruldu. Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu için sandık başına giden vatandaşlar oylarını kullandı.

Balıkesir’de yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler ile turistik gezi amaçlı kente gelen Bulgaristan vatandaşları, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti. Seçim dolayısıyla Balıkesir merkezdeki Yunus Emre Ortaokulu, Bandırma Bilim Sanat Merkezi ve Ayvalık Halk Eğitim Merkezi’nde birer sandık kuruldu. Yunus Emre Ortaokulu’na gelen seçmenler, görevliler tarafından yapılan liste ve kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı. Bilgisayar üzerinden oylarını kullanan ve çıktılarını alıp sandığa atan vatandaşlar hayırlı olsun temennisinde bulundu. Balıkesir’de 500 civarı vatandaşın oy kullanacağı kaydedildi.