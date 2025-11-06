Edinilen bilgiye göre İnegöl Bursa karayolu üzeri Mobiliyum AVM'nin karşı tarafında bulunan boş arazide bulunan çok sayıda araç lastiği henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalılık alana sıçrayarak yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 100 metre mesafedeki mağaza ve yerleşim alanlarına sıçrama tehlikesi olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma komutanlığı tarafından yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.