Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ‘Büyükşehir Akademi’ programı ile alanında uzman isimleri vatandaşlarla buluşturarak sanat, felsefe, mesnevi ve kelam gibi konularda bilgi dolu etkinlikler düzenliyor. Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilen derste Fikret Çetin, İslam düşüncesinin temel meselelerinden biri olan kelam ilmini ele alıyor. Katılımcılar, akıl-vahiy dengesi, iman esasları ve İslam düşüncesinin tarihî gelişimi üzerine kapsamlı bir bakış açısı kazanıyor. Fikret Çetin, kelam ilminin sadece bir tartışma alanı değil, aynı zamanda inancı anlamlandırma çabası olduğunu vurguladı. Çetin, "Kelam, düşüncenin inançla buluştuğu alandır. İnsan aklıyla varlığı, inançla ise hakikati kavrar. Bu iki yönü birleştirmek, İslam düşüncesinin en önemli gayesidir. Hakikate ulaşmak için soru sormaktan korkmamak gerekir. İman, körü körüne kabullenmek değil bilmek, anlamak ve sorgulamakla kemale erer. Bu yönüyle kelam, aklın rehberliğinde imanı derinleştirir" dedi.

Kaynak: İHA