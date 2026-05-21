Siyaset Yerini Çocuksu Neşeye Bıraktı

Kır bahçesinde kurulan şenlik alanı, çocuk sesleriyle yankılandı. Geleneksel sokak oyunlarından modern aktivitelere kadar her şeyin çocuklar için titizlikle hazırlandığı etkinlikte, ikramlar da eksik edilmedi. Patlamış mısır, mesir macunu, pamuk şekeri, kadın kollarının özenle hazırladığı ikramlar eşliğinde eğlenen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Başkan Aydemir Hem Oynadı Hem Hediye Dağıttı

Etkinliğin en dikkat çeken anları ise AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir'in şenlik alanına gelişiyle yaşandı. Protokol kimliğini bir kenara bırakan Aydemir, çocukların arasına karışarak oyunlarına dahil oldu. Çocuklarla birebir vakit geçiren, onlarla şakalaşan ve her birinin bayram sevincine ortak olan Başkan Aydemir, etkinliğin sonunda ise bizzat kendi seçip hazırladığı yüzlerce sürpriz hediyeyi minik ellere teslim etti.

'Bayramın En Güzel Rengi Çocukların Tebessümü'

Çocuklar bayramlıklarını alırken yaşadıkları heyecan kameralara yansırken, Başkan Aydemir yaptığı kısa değerlendirmede şunları kaydetti:

'Bugün burada sadece bir etkinlik yapmıyoruz; bir neslin bayram hatırasına ortak oluyoruz. Bizim için siyaset, sadece binalar inşa etmek veya yollar yapmak değil, asıl olan gönüller yapmaktır. Bir çocuğun yüzündeki o masum tebessüm, dünya üzerindeki tüm makamlardan ve tüm başarılardan daha değerlidir. Eğer bugün bir evladımızın dahi bayramı daha heyecanla beklemesine vesile olabiliyorsak, ne mutlu bize. Bizim en büyük davamız da, en büyük projemiz de bu çocukların huzur ve mutlulukla büyüdüğü bir Balıkesir'dir.'

Renkli oyunlar, sürprizler ve hediye paketleriyle dolup taşan şenlik, en neşeli bayram öncesi buluşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.