Olay, Önerler Mahallesi Çanakkale Şehitleri Bulvarı üzerinde meydana geldi. İstanbul Caddesi'ne doğru ilerleyen R.A. idaresindeki yolcu minibüsünün ön kısmından dumanlar yükseldi. Yangının fark edilmesi üzerine şoför tarafından minibüs yol kenarına çekildi.

Yolcular da daha sonra apar topar minibüsten indi. Çevredekilerin yangın tüpleriyle müdahalesi ve kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Şoför minibüse yakınırken yangın çıktı

Yolculuk yaptığı minibüste yangına tanıklık ettiğini ifade eden G.K. isimli sosyal medya fenomeni, 'Köy minibüsüne bindim ve yolculuk yaptığım sırada minibüs şoförü birisiyle telefonla konuşuyordu. 'Arabanın bir tarafı bozuldu, frenleri tutmuyor, bunu yaptıralım' diye sürekli şikayet ediyordu. Çok fazla ilerleyemedik. Sonra baktım arabanın önünden duman geliyor. Şoföre dedim aracı durdur inelim ve araç yanmaya başladı. Her zaman söylüyoruz, yetkili birimlere şikayet ediyoruz, şu zamanla eskiyen köy minibüsleri yenilenmelidir' diye konuştu.