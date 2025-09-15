BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’in 20 ilçesine eşit ve adil hizmet ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Dursunbey’in Delice Mahallesi’nde 11 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmalarını tamamladı.

Dursunbey’e bağlı Delice Mahallesi’nde yıllardır üstü yamalarla kapatılan ve kısa süreli çözümler sağlanan yolda tüm bakım ve onarım çalışmalarının ardından Başkan Akın liderliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda sathi kaplama çalışması yapıldı.

Mevcut yolun ömrünü uzatmak ve sürüş konforunu artırmak için yapılan çalışma kapsamında yolun dayanıklılığı da artırıldı. Vatandaşlar, her gün geçtikleri yolun yenilenmesi nedeniyle mutlu olduklarını söylediler.

“YOLUN ÖNCEKİ HALİ DAYANIKSIZ VE YIPRANMIŞTI”

Mahalle sakinlerinden Mehmet Evcimen, “Yolun önceki hali çok yıpranmış ve dayanıksızdı. Şimdi çok memnunuz, emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi. Osman Ata ise “Yol daha önce yapılmamıştı, sadece yamalarla idare ediyorduk. Şimdi çok güzel oldu” diyerek memnuniyetini dile getirdi. Ahmet Demirdağ da “Yaklaşık 15 yıldır bu yolu kullanıyorum. Artık hem servisle hem kendi aracımla daha rahat gidip geliyorum” ifadelerini kullandı.

Delice Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Gümüş, yol taleplerini doğrudan Başkan Akın’a ilettiklerini belirterek, “Sayın Başkanımız ilgileneceğini söyledi ve kısa sürede çalışmalar başladı. Önce altyapı yapıldı, ardından sathi kaplama tamamlandı. Köylümüz çok memnun, tüm vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.