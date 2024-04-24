Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 1. derece doğal sit alanı olan Kadıncık Deresi’nde kirlilik had safhaya çıkarken, balık ölümleri yaşandı. Ali Çetinkaya Mahallesi’nde İmko ve Orjan Siteleri arasından denize dökülen deredeki kirlilik çevre sakinlerini harekete geçirdi.

İmko Tatil Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Uysal, kirliliğin iki aydır Çoruk Mahallesi’nden gelen kanalizasyon şebekesinden kaynaklandığını ve iki günden beri de balık ölümlerinin başladığını kaydederken, yetkililere çağrıda bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Burhaniye Kaymakamlığı, Burhaniye Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Burhaniye Şube Müdürlüğüne fotoğraflarla başvurduğunu anlatan Mehmet Ali Uysal, balık ölümlerinin yanı sıra kötü kokulardan rahatsız olduklarını söyledi. Önlem alınmasını isteyen Uysal, "İki ay önce Çoruk Mahallesi kanalizasyonu Kadıncık Deresi’ne akmaya başladı. Sitemiz kokudan çok rahatsız" dedi. Durumu ilgili kurumlarla paylaştıklarını ancak önlem alınmadığını söyleyen Uysal, "Çoruk köyünün kanalizasyonundan şu an sitemiz çok şiddetli rahatsız. O kanalizasyona bir şey karıştığına inanıyoruz. Kadıncık Deresi’nde iki günden bu yana balık ölümleri başladı. Derenin kirliliği had safhada. Onun için yetkililerin acil çözüm bulmasını önemle arz ediyoruz" diye konuştu.

Site sakinlerinden Ali İvgen de, "Çevremizdeki kirlilik gerçekten çok büyük. Tüm balıklar ölüyor. İnsanlar da kokudan çok rahatsız oluyor. Ölen balıklar kokuyor. Burayı da kokutacaklar. Bu dalyan denizle bağlantılı. Burada kaç tane site var. Bin 800 konutluk Orjan Sitesi, 1000 konutluk İmko Sitesi, 200-250 konutluk Haberkent Sitesi’nin denize girdiği yere karışıyor bu atıklar" dedi.

Nur Ali Karakuş ise, "Başkan ile Ali ağabey zaten söyledi. Biz de gözümüzle görüyoruz. Ona göre söyleyecek bir şey de kalmadı. Durum yürekler acısı" diye konuştu.