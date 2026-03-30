Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen Susurluk Çayı artan debisi ve suyun akış hızı ile son yılların adeta rekorunu kırdı. 2 gün önce Sındırgı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada 'Çaygören Barajı'na gelen akış sonucunda baraj kapasitesi yüzde 98 seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Baraj güvenliğini tehlikeye atmamak için dolu savaktan kontrollü olarak su bırakılması planlanmakta olup, vatandaşlarımızın dikkatli olması vurgulanmaktadır' denildi.

Açıklamadan saatler sonra Susurluk Çayı'nda gözle görülen artış ve yer yer taşma sonucu ise tarlalar su içinde kaldı. Bölgede yağışın durması ve baraj kapaklarının kapalı halde bulunması dolayısı ile su debisinin yüksek olarak seyrettiği öğrenildi.