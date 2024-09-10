Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, BASKİ Genel Müdürlüğünün geçmiş dönemden kalan borçlarına rağmen; engelli, gazi ve şehit yakınlarına su hizmetini sosyal destek kapsamında ücretsiz sunuyor. Başkan Akın “Engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınlarımız için su ücretsiz olmalı, çünkü onlara borcumuz var. Temel ihtiyaçlarına erişimini kesintisiz sürdürmek bizim öncelikli görevimizdir” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BASKİ Genel Müdürlüğünün geçmiş dönemden kalan yüklü borçlarına rağmen sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek engelli bireyler, gaziler, şehit yakınları, üniversite öğrencileri ve sosyal yardım alan vatandaşlara su hizmetlerini sosyal destek kapsamında ücretsiz sağlamaya devam ediyor. Bilindiği üzere önceki yönetim döneminde, 2022 yılı Haziran ayı içerisinde suya yüzde 60 zam yapılmış, aynı dönem içinde başlayarak 2023 yılının Kasım ayına kadar özel bankalardan güncel faiziyle toplamda 5 milyar 871 milyon lira tutarında 6 adet kredi kullanılmıştı. BASKİ’nin özellikle önceki yönetimden devraldığı bu borç yükü, kurumun mali yapısını zorlamaya devam ediyor.

Destekler devam ediyor

Artan enerji maliyetleri ve altyapı harcamaları, kurumun bütçesini baskı altına almasına rağmen BASKİ’nin dezavantajlı gruplar ve üniversite öğrencileri için hayata geçirdiği su desteği kesintisiz sürüyor. Bu doğrultuda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; 17 bin 686 engelli birey, 2 bin 212 gazi-şehit yakını-vazife malulü, 3 bin 548 sosyal yardım alan vatandaş, 727 depremzede ve 768 öğrenci olmak üzere toplamda 24 bin 941 kişiye sosyal destek kapsamında ücretsiz su hizmeti sağlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, borç batağına rağmen sosyal yardımlardan vazgeçmenin söz konusu olmadığını belirterek engelliler, şehit aileleri, gaziler, sosyal yardım alan vatandaşlar, depremzedeler ve üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz su hizmetinin devam etmesi konusunda kararlılık gösteriyor ve bu yardımların kurumun sosyal sorumluluk anlayışının temel taşlarından biri olduğunu ifade ediyor.

Bu hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini belirten Başkan Akın “Geçmişten devraldığımız ağır borç yüküne rağmen, vatandaşlarımızın özellikle dezavantajlı kesimlerinin temel ihtiyaçlarına erişimini kesintisiz sürdürmek bizim öncelikli görevimizdir. Engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınlarımız için su ücretsiz olmalı, çünkü onlara borcumuz var. BASKİ’nin içinde bulunduğu mali sıkıntılara rağmen bu uygulamadan geri adım atmayacağız.” diye konuştu.