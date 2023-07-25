Burhaniye ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün başlattığı Yaz Spor Okulları devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığının ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi çerçevesin de düzenlenen yüzme kursları da büyük ilgi gördü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Atatürk Spor Salonu bahçesinde kurduğu portatif havuzda başlayan yüzme kurslarına 6-18 yaş arası 750 çocuk katılıyor.

Gün boyu 4 uzman eğitmenin öncülüğünde düzenlenen yüzme kurslarının 3 Eylül’e kadar devam edeceğini açıklayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparsan, sporcu yetiştirmenin yanı sıra yüzme öğreterek boğulmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Kurslara katılan çocuklarda mutluluklarını dile getirdi.

Yüzmeyi kursta öğrendiğini anlatan Merve Filiz, “ Yüzmeyi daha iyi öğrendim. Denizde boyumu geçtiği noktalara kadar gidebiliyorum. Tüm arkadaşlarıma öneriyorum. Çok güzel. Hem buralarda serinliyoruz. Burada olmakta çok güzel” dedi.

Asya Melek İnal da, “Büyükşehir Belediyesinin böyle bir havuz kurması gerçekten bizim için de çok güzel bir düşünce. Burada yüzmeyi daha iyi öğrendik. Çok mutluyuz bu havuzdan dolayı” dedi. Zeynep Efsa Arkan ise, “ İlk başta önyargı ile başlamıştım. Arkadaşım bana önermişti. Ailemde zorluyordu. Yüzmeyi pek bilmiyordum. Ama sonradan çok eğlendim. Keşke haftanın 7 gününde 7/24 saat burada olsak. Çok eğlenceli. Arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Terlediğimiz için havuza girip serinleyebiliyoruz” diye konuştu.

Fatma Yağmur Kar da, “ Bu sıcak havalarda havuz bizim için çok iyi oldu. Hem yüzmeyi öğreniyoruz. Hem de arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gerçekten çok güzel bir şey” dedi.

Kursların 3 Eylüle kadar devam edeceğini açıklayan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan ise, “Burhaniye İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın “Yüzme bilmeyen kalmasın” projesi Çerçevesinde bu yıl yaz spor okullarımıza yüzme branşını da ekledik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle kurulmuş olan portatif havuzumuz da 4 uzman eğitmen eşliğinde bütün Burhaniye halkına 6-18 yaş çocuklarımıza yüzmeyi öğretmek için ilçemizde büyük caba sarf ediyoruz. Amacımız, sadece sporcu yetiştirmek değil. Burhaniye’mizde ve dört bir yanı denizlerle çevrili olan güzel ülkemizde tüm insanlarımıza yüzmeyi öğreterek boğulma tehlikesini ortadan kaldırmak. Bununla birlikte de elbette ki geleceğin sporcularını da, geleceğin yüzücülerini de Burhaniye’de yetiştirebilmek istiyoruz” dedi.