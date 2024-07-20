Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, belediyenin düzenlediği sabah sporu etkinlikleri kadınları buluşturdu. Öğretmenler Mahallesindeki Özgürlük Parkında bir araya gelen kadınlar, beden eğitimi öğretmeni Serdar Özarkon öncülüğünde spor yapıyorlar.

Burhaniye’de Belediyenin Özgürlük Parkında, haftanın üç günü düzenlediği sabah sporu kadınları buluşturdu. Beden eğitimi öğretmeni Serdar Özarkon’un öncülüğünde düzenlenen sabah sporuna 80-90 kadın katılıyor. Serdar Özarkon, çalışmalara her geçen gün daha fazla katılım olduğunu anlatırken, katılımcılar da emeği geçenlere teşekkür etti. Yaz başından beri spora katıldığını kaydeden öğretmen Aslıhan Mutlu, “ Ben yazın başından beri Belediyenin bu hizmetine dahil oluyorum. Gerçekten hem burada sosyalleşiyoruz. arkadaşlıklar ediniyoruz. Başlangıçta, çok yorulduğumu, zorlandığımı fark ettim. Çünkü, bedenim buna hazır değildi. Ama, şimdi gayet iyi. Yani bütün hareketleri yapabiliyorum neredeyse. Hatta, arkadaşlarımızın gelişini de şaşırarak izliyorum. Burada aslında bir aile gibi olduk uzun zamandır. Çünkü bir ayı aşkındır buradayız. Düzenli katılıyorum. Hafta da 2 gündü, 3’e çıkarıldı. Bu da çok güzel oldu .Hatta, biz haftanın diğer günleri de buluşmaya başladık. Aynı zamanda sosyalleşme açısından da bize çok değer kattığını söyleyebilirim. Bu anlamda, gerçekten yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hem bizim, hem de zaman zaman çocuklarımızın katıldığı güzel bir etkinliğe dönüştüğünü ifade edebilirim.” dedi. Beren eğitimi öğretmeni Serdar Özarkon da, “ Sabah sporlarımız haftanın 3 günü boyunca devam ediyor. 8.15 de başlıyoruz. Egzersizlerde esneme ve kuvvet üstüne çalışıyoruz. Katılım oldukça yoğunlaştı artık. Gelen kişiler, genelde yaş ortalaması olarak tabi ki üst yaş grubuna daha yakın oluyor. Ama, egzersizlere katılımlar çok iyi gidiyor. Onlarla çalışmak, onlarla beraber olmak bizi gayet mutlu ediyor. Burhaniye Belediyesinin yaptığı hizmetlerden bir tanesi de bu. Normal de Belediyelerin yapması gereken, insanları memnun etmek, mutlu etmek. Aynı şekilde bizde bunun için çalışıyoruz. Katılım sayısı 80-90 civarında şuanda. Bazı günlerde daha fazla oluyor. Ama, grup eğlenceli. Birbirine daha iyi kaynaşıyor insanlar burada. Daha mutlu bir şekilde günlerine uyanıyorlar Belediye sayesinde” diye konuştu.