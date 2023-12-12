Balıkesir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele polis ekiplerinin il genelinde yaptığı ’Kafes-18’ operasyonlarında 8 şahıs gözaltına alındı, 9 ateşli silah, 393 fişek, 38 sentetik hap ve 2,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; silah kaçakçılığına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen KAFES-18 operasyonu kapsamında il genelinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet şarjör, 4 adet tüfek, 393 adet fişek, 38 adet sentetik hap, 2,3 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.

Suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı.