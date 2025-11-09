AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli Dilovası’nda bir parfüm deposunda meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize şifa diliyoruz. Sorumlularla ilgili hukuki süreçleri takip edeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde bulunan bir kozmetik fabrikasında yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Vali İlhami Aktaş, yangının söndürüldüğünü açıklayarak olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.