Balıkesir’de “Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası” kapsamında Çocuk Trafik Eğitim Parkında program düzenlendi. Programa katılan minikler akülü araba ve motosiklet kullanarak trafik kurallarını uygulamalı öğrendiler.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Serdar Güler’in trafik kazalarının toplumun genelini ilgilendiren üzücü ve yıkıcı sonuçlarının bulunduğunu; trafik konusunda bilinçlenmenin ve bunu davranış haline getirmenin daha güvenli bir trafik ortamı sağlayacağı gibi aksi davranışların trafik kazaları ile sonuçlanabildiğini ifade etti. Güler, “2023 yılında ülkemizde 207 bin 902 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 2 bin 211 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 305 bin 227 vatandaşımız yaralanmış ya da sakat kalmıştır. Yine aynı yıl Balıkesir il geneli Polis ve Jandarma bölgesinde 4 bin 16 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 51 vatandaşımız kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 5 bin 816 vatandaşımız yaralanmış ya da sakat kalmıştır” şeklinde bilgi verdi.

Programda konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, trafik güvenliğinin önemine değinerek sürücü ve yayaları kurallara uymaları konusunda uyardı. Ustaoğlu, “Bu gibi günler ve haftalar çok çok önemlidir. Bakanlığımız her yıl Karayolları Trafik Haftası münasebetiyle birtakım etkinlikler düzenleyerek bu konuda farkındalık oluşturup, toplumumuzda bu konuyla alakalı bilinç geliştirmesini sağlıyor. Son yıllarda İçişleri Bakanlığımızın himayesinde ülkemizin her yerinde, içinde bulunduğumuz Çocuk Trafik Eğitim Parkı gibi parklar oluşturularak çocuklarımızın, okullarımızın belli bir program dahilinde buraya gelip burada trafik bilincini geliştirmek, onlara bir takım trafik kurallarıyla ilgili kuralları öğretme adına çalışmalar yapıyoruz. Geçen yıl 5 bin 600’ün üzerinde öğrencimizi biz burada misafir ettik.” diye konuştu.

Balıkesir’de geçen yıl 51 vatandaşın trafik kazasıyla kaza yerinde hayatını kaybettiğini açıklayan Ustaoğlu, “Ülkemizde her yıl yaşadığımız binlerce trafik kazasında yüzlerce vatandaşımızı kaybediyoruz. Trafik kurallarına uyma noktasında toplumsal bilinci ileriyi taşıma adına bu gibi etkinlikler yaparak bir kültür altyapısını oluşturmak önem arz ediyor. Bugün burada yavrularımızla beraber bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bakanlığımız yine her yıl bu konuda farklı mottolarla bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Bu yıl ki mottomuz da “Hayatla Yarışılmaz” oldu.” şeklinde ifade etti.

Miniklere bir çağrıda bulunan Vali Ustaoğlu, “Yavrularımız aslında bizim fahri müfettişliğimizi en güzel şekilde yapıyorlar. Bir anne ve baba için en güzel uyarı arabaya bindiklerinde çocuklarının yaptığı uyarıdır. Başkalarının yaptığı uyarılara belki dikkat etmeyiz ama araba kullanırken çocuğumuzun bizi “baba kırmızı ışıkta dikkat etmiyorsun, emniyet kemerini takmıyorsun, arabada telefon kullanıyorsun” gibi uyarması daha hassas olmamızı sağlıyor. Buradan sevgili yavrularımıza da çağrıda bulunuyorum arabaya bindiklerinde annelerini babalarını uyarsınlar.” diye belirtti.

Balıkesir Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen programda daha sonra haftayla ilgili düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, başarılı Trafik Polisi ve Trafik Jandarması ile yılın sürücülerine başarı ve teşekkür belgeleri verildi.