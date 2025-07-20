Balıkesir’in Karesi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M. A. idaresindeki 10 ANA 871 plakalı otomobil, Paşaalanı Mahallesi Sanayi 2. kapı mevkiindeki kavşakta, A. Ü. (18) yönetimindeki 09 RY 720 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosikletteki Semih Canbay (17) olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü A. Ü. da ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralanan A.Ü’ ün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

kazada vefat eden Semih Canbay’ın cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.