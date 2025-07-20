Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-ticaret platformları üzerinden gelir elde eden 17 bin mükellefin 44,5 miyar liralık hasılatını vergi dışı bıraktığını belirledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre, alışverişlerin dijital ortamda yapılma eğilimindeki artış, bu alandaki kayıt dışılık analizlerine de hız verdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-ticaret platformları üzerinden elde edilen gelirleri mercek altına aldı. Bu platformlardan gelir sağlayan kişilerin vergi mükellefiyetleri ve elde ettikleri kazançları vergi beyanlarına doğru yansıtıp yansıtmadıklarının tespiti amacıyla yapılan incelemelerde önemli uyumsuzluklar tespit edildi.

Yapılan analizlere göre, 2021-2022 döneminde 13 bin 494 mükellefin yaklaşık 18 milyar liralık, 2023-2024 döneminde ise 3 bin 610 mükellefin 26,5 milyar liralık geliri kayıt dışı bıraktığı belirlendi.

Böylece toplamda 17 bin 104 mükellefe ait 44,5 milyar liralık kayıt dışı gelir açığa çıkmış oldu.

Yapılan incelemelerde, hiç mükellefiyet kaydı olmadan ticari faaliyet gösteren kişiler de tespit edildi.

Detaylı analizlerde sektördeki kayıt dışı faaliyetlere dair önemli veriler ortaya kondu.

Örneğin, bir gerçek kişinin 2021 yılında e-ticaret platformları üzerinden tam 895 bin 562 işlem gerçekleştirdiği ve 135 milyon lira tutarında satış geliri elde ettiği belirlendi. Ancak, bu kişinin e-ticaret gelirleri ile vergi beyannameleri arasında 122 milyon liralık büyük bir fark olduğu ve hiç vergi ödemediği saptandı.

Vergi daireleri, tespit edilen mükellefleri izah vermeleri için davet etmeye başladı. İlk aşamada riskli bulunan 3 bin 147 mükellef uyum sağlayarak 2 milyar lira gelir beyanında bulundu.

Mükellef kaydı olmayan 190 kişi için yapılan izah çağrısı sonucunda ise 276 beyanname alınırken, toplam 83 milyon lira matrah bildirildi.

İzaha çağrıya yanıt verip beyanlarını düzelten mükelleflere daha hafif cezalar uygulanıyor. Ancak çağrılara cevap vermeyen, beyanname vermekten kaçınan veya gelirlerini gizlemeye devam edenler hakkında vergi incelemesi ve cezai işlem başlatılacak.

Bunun yanı sıra, e-ticaret sektöründe yapılan ödemelere 1 Ocak tarihinden itibaren yüzde 1 oranında stopaj uygulanmaya başlanmıştı.