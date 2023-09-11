Balıkesir’de Narkotik polisleri 4 ayrı operasyonda 9 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve ateşli silahlar ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürosu ekiplerince il genelinde Narkotik suçlarla mücadele dahilinde yapılan 4 ayrı operasyonda; 104 gram metamfetamin, 743 gram esrar, 765 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 9 şüpheli şahıs hakkında tahkikat başlatılmış, ve adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı.