Balıkesir genelinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, resmî ve özel okullar da eğitim alan öğrenciler karne sevinci yaşayacak. 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında Balıkesir genelinde resmi ve özel eğitim kurumlarında bin 21 okulda 17 bin 522 öğretmen toplam 198 bin 512 öğrenciye ders verdiler.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama ile il genelinde eğitim-öğretim faaliyetleri, Millî Eğitim Bakanlığının vizyonu doğrultusunda resmî ve özel tüm kurumlarımızda başarıyla sürdürülmüş; güçlü öğretmen kadromuz ve eğitim altyapımızla çocuklarımız geleceğe en iyi şekilde hazırlandığı açıklandı. Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada Balıkesir İl geneli eğitim verileri; Resmî Eğitim Kurumları Okul Sayısı: 792, Öğretmen Sayısı: 15 bin 508, Öğrenci Sayısı: 180 bin 164

Özel Eğitim Kurumlarında; Okul Sayısı: 229, Öğretmen Sayısı: 2 bin 14, Öğrenci Sayısı: 18 bin 348 ve Genel Toplam; Okul Sayısı: bin 21, öğretmen Sayısı: 17 bin 522 ve Öğrenci Sayısı: 198 bin 512 olduğu açıklandı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir yaptığı açıklamada, " Başarılarla dolu bir eğitim yılını daha geride bırakırken, tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz tatili diliyor; yeni eğitim öğretim yılında kendilerini aramızda görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" açıklaması yaptı.