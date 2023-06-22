Balıkesir’de 2023 yılı Mayıs ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 560 bin 359 oldu. Türkiye genelinde Mayıs ayında 223 bin 541 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Balıkesir’de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 560 bin 359 oldu. Türkiye’de Mayıs ayında 223 bin 541 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı öğrenildi. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 38,8’i otomobil, yüzde 45,4’ü motosiklet, yüzde 8,7’si kamyonet, yüzde 4,4’ ü traktör, yüzde 0,02’ü otobüs, yüzde 2’si kamyon, yüzde 0,4 minibüs ve yüzde 0,1’ini özel maksatlı taşıtlar oluşturdu.