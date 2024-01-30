Balıkesir’de BAÜN ve Edip Uğur Kültür Gençlik ve Aktivite Merkezinde ’Müteferrika Sohbetleri Kapsamında’ Prof. Dr. Ali Duymaz’ın konuk olduğu “Yüz Yıl Önce Yüz Yıl Sonra Türk Folkloru” başlıklı söyleşi düzenlendi.

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde, Müteferrika Sohbetleri Kapsamında Prof. Dr. Ali Duymaz’ın konuk olduğu “Yüz Yıl Önce Yüz Yıl Sonra Türk Folkloru” başlıklı söyleşi düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Millet Kütüphanesi Ahmet Kot Kitaplığı ortaklığında gerçekleştirilen etkinliğe; Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Şahin, Yazar-Şair Ahmet Kot, akademik ve idari personel ile Ahmet Kot Kütüphanesinde vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

BAÜN Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu ve Edip Uğur Kültür Gençlik ve Aktivite Merkezi Balıkesir Millet Kütüphanesi Ahmet Kot Kitaplığında her hafta yapılan Müteferrika Sohbetlerinin konuğu Prof. Dr. Ali Duymaz, Yüzyıl önce Yüzyıl sonra Türk Folkloru ve geçmişten günümüze Türk folkloru hakkında bilgiler verdi.