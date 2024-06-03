Balıkesir’de narkotik ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bugün il merkezinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; 336 gram esrar, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde ekimi için kullanılan çadır ve çadıra ait ekipman, 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet led panel aydınlatma, 6 paket sıvı halde bitki takviye sıvısı, 2 paket bitki takviye toprağı, 3 adet PH ölçer, 1 adet nem ölçer ve 5 adet saksı, 3 adet vantilatör, 1 adet sulama sistemi cihazı, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 13 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 540 lira para ele geçirildi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan bir şahıs gözaltına alındı.