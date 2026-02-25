Edinilen bilgilere göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İnegöl KOM ekipleri, bir mahallede bulunan evde uyuşturucu üretimi yapıldığı yönünde istihbarat aldı. Harekete geçen ekipler, 41 yaşındaki Soner Ş.’ye ait adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda çok sayıda kenevir bitkisi, yaklaşık 1 kilogram esrar ile birlikte uyuşturucu üretiminde kullanılan havalandırma fanı, ısı ayar termostatı ve özel aydınlatma sistemi ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ve düzeneklere el konulurken, şüpheli Soner Ş. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.