Balıkesir’de narkotik ekipleri il merkezinde gerçekleştirdiği operasyonda 3 şahsı uyuşturucu ticaretinden gözaltına aldı. Yapılan operasyonda 561 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün il merkezinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 561 adet sentetik ecza hap, 48 gram metamfetamin maddesi, 1,45 gram esrar, 2 adet madde kullanım aparatı ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, H.K.(23), E.I.(25) ve Ö.G. (48) isimli 3 şahıs gözaltına alınarak uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem başlatıldı.